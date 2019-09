ABCCC e Prefeitura Municipal de Rosário do Sul destacam atuação da Cabanha Rincão dos Xucros e sua contribuição ao segmento

A Cabanha Rincão dos Xucros, pertencente à família Zambrano, em Rosário do Sul, celebra seus bons momentos. Em Esteio, durante a Expointer, recebeu a Taça de Cabanha Endurista do Ano, premiação concedida pela ABCCC (Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo).

Reiterando o destaque, a Prefeitura de Rosário do Sul igualmente distinguiu a Cabanha com uma menção honrosa, sublinhando “o potencial do município por meio de pessoas que investem, acreditam e fortalecem a matriz produtiva, trabalhando em consonância com os mais avançados processos, para que se tenha desempenho e resultados como os alcançados”, como pontua a distinção assinada pela prefeita do município, Zilase Rosignollo.

Com mais de 20 anos de atividades, a Cabanha Rincão dos Xucros vem atuando no segmento da criação de cavalos de resistência da Raça Crioulo e Enduro, além de forte atuação em Remates.

Inclusive no próximo dia 4, a Cabanha estará promovendo o 10º Remate Jóias de Rosário com inúmeras premiações, que incluem a Doma de 21 dias, em novembro deste ano; a Prova do Laço, previsto para março de 2020; a Prova do Chasque de 30 quilômetros, em setembro de 2020 e a Prova da Paleteada e da Moto que ocorrerão em outubro de 2020. “Todos os cavalos vendidos no Remate deste dia 4 estarão aptos a participar destas provas de Resistência e Enduro ”, atesta Antonio Fernando Zambrano, um dos proprietários da Cabanha.

Ele se diz “muito satisfeito com as homenagens recebidas”. Além disso, salienta ser uma dupla felicidade, com os netos exibindo, desde cedo, experiência e trato com os animais, numa demonstração de continuidade da Cabanha e preservação de seus feitos através das novas gerações. Um dos netos, Tiago, com 14 anos, acaba de ser distinguido como Ginete Campeão Brasileiro de Enduro da Raça Crioulo (80 quilômetros). Na Classe 30 A (12 anos) as três primeiras colocações ficaram na família, para as netas Maria Antonia (1º lugar), Joana (2º lugar) e Helena (3º lugar). Mas não fica nisso na categoria 30 B (acima de 12 anos), outra neta, Bruna, foi a destacada na categoria 30 quilômetros, além da égua que recebeu da ABCCC o Troféu Raçudo como Melhor Cavalo de Enduro da ABCCC .

Mais sobre a Cabanha Rincão dos Xucros e do Remate, no próximo dia 4 em WWW.cabanharincaodosxucros.com.br

Deixe seu comentário: