Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2019

Solenidade ocorreu no campus da Unisinos em Porto Alegre Foto: César Lopes/Agência Preview César Lopes / Agência Preview Foto: César Lopes/Agência Preview

Os vencedores da primeira edição do Prêmio ABS-RS (Associação Brasileira de Sommeliers) foram agraciados na noite de quarta-feira (20), em uma solenidade no campus da Unisinos em Porto Alegre, durante o 34º Encontro Nacional da Abrasel.

A jovem sommelière Deise da Costa, de Bento Gonçalves, formada pela seção gaúcha da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS), foi a escolhida na principal categoria do prêmio, Melhor Sommelier.

A Dionísia VinhoBar conquistou o Destaque do Ano de 2019 e a Melhor Carta de Vinhos. Na categoria Melhor Carta de Vinhos Brasileiros, o Spa do Vinho foi o vencedor. A Melhor Vinícola foi a Pizzato. A Vinhos do Mundo ganhou como a Melhor Loja de Vinhos. A Miolo foi eleita coma a Melhor Experiência de Enoturismo. O enólogo Felipe Bebber foi escolhido o Personalidade do Ano 2019. Ele é sócio-diretor da Vinícola Família Bebber, de Flores da Cunha.

A diretoria da ABS-RS preparou duas surpresas para a noite. A instagrammer Gabriele Negri recebeu o título de Embaixadora do Ano, categoria que faz uma homenagem a quem se mais de destacou em divulgar as ações da ABS-RS em 2019. Gabriele é sommelier formada pela turma 8 da ABS-RS. A outra novidade foi a entrega de uma Menção Honrosa para o enólogo João Valduga, da Casa Valduga.

“Este é um prêmio escolhido exclusivamente pela diretoria da ABS-RS para quem contribuiu decisivamente ao desenvolvimento do setor vitivinícola gaúcho e brasileiro. O João Valduga preenche este requisito, sendo um professor a todos nós na arte de elaborar vinhos e receber turistas. Acima de tudo, é um empreendedor arrojado e inovador, com empreendimentos em vários setores econômicos ligados à produção vitivinícola e de bebidas na serra gaúcha”, disse o presidente da ABS-RS, Orestes de Andrade Jr.

Orestes Jr. anunciou que a edição de 2020 do prêmio será realizada no Spa do Vinho, em Bento Gonçalves, sede oficial da ABS-RS.

Confira a lista dos agraciados com o Prêmio ABS-RS 2019:

✅Melhor Sommelier: Deisi da Costa, de Bento Gonçalves

✅Melhor Carta de Vinhos: Dionísia VinhoBar, de Porto Alegre

✅Melhor Carta de Vinhos Brasileiros: Spa do Vinho, de Bento Gonçalves

✅Melhor Vinícola: Pizzato, de Bento Gonçalves

✅Melhor Loja de Vinho: Vinhos do Mundo, de Porto Alegre

✅Melhor Experiência de Enoturismo: Enoturismo Miolo, de Bento Gonçalves

✅Destaque do ano de 2019: Dionisia VinhoBar, de Porto Alegre

✅Personalidade do ano de 2019: Felipe Bebber, de Flores da Cunha

Prêmios entregues pela diretoria da ABS-RS:

☑Embaixador(a) do Ano: Gabriele Negri, de Farroupilha

☑Menção Honrosa: João Valduga, da Vinícola Casa Valduga, de Bento Gonçalves

