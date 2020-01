Rio Grande do Sul Acidente com ônibus na Freeway deixa 13 pessoas feridas

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2020

O veículo partiu de Santana do Livramento rumo a Palhoça (SC) Foto: PRF/Divulgação O veículo partiu de Santana do Livramento rumo a Palhoça (SC). (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Um ônibus de excursão, com placas de Curitiba (PR), tombou no quilômetro 24 da Freeway, em Santo Antônio da Patrulha, no início da madrugada deste domingo (12). Treze pessoas ficaram feridas – cinco homens e oito mulheres – e foram encaminhadas para hospitais da região.

Elas não correm risco de morte. Os dois motoristas do ônibus não se feriram. Eles foram submetidos ao teste do bafômetro, que deu resultado negativo.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o veículo partiu de Santana do Livramento rumo a Palhoça (SC).

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário