Um acidente no aeroporto de Santa Rosa, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul, causou a morte de um instrutor de paraquedismo, de 53 anos, no sábado (25).

Ele fazia um salto duplo com um aluno, de 30 anos, quando os dois caíram, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

O aluno ficou gravemente ferido e foi hospitalizado. Os dois participavam de um evento de paraquedismo. Assista abaixo ao vídeo da queda.