Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

Conforme a PRF ocorreu um acidente do tipo colisão frontal envolvendo dois veículos Foto: PRF/Divulgação (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois veículos em Minas do Leão, na BR 290, km 191, na tarde desta sexta-feira (10).

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal) ocorreu um acidente do tipo colisão frontal envolvendo um FIAT/Siena branco, com placas de São Gabriel, e um VW/Fox prata de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos.

Três pessoas pessoas morreram no local e dois ficaram feridos graves, todos tripulantes do Siena. Já os tripulantes do Fox saíram ilesos. O trânsito está sendo desviado pela outra faixa e acostamento.

