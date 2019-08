Acqua Lokos Parque Hotel participa do 1º Pedal Solidário da APAE

Quando empresas e comunidade se unem em prol de melhorias sociais o resultado positivo já está praticamente garantido. Nesse sentido o Acqua Lokos Parque Hotel confirmou sua presença como um dos parceiros no 1º Pedal Solidário da APAE/ Três Cachoeiras. A iniciativa tem como objetivo realizar melhorias no pavilhão e prédio da instituição, bem como a manutenção da mesma. O evento acontecerá neste domingo (25), em frente à praça da Igreja Matriz da cidade.

As categorias disponíveis são: Passeio 6km/ cidade, Sport 25km/ 390M e PRÓ 42km/ 940m. De acordo com Vando Braga um dos organizadores, as 3 maiores equipes inscritas e devidamente uniformizadas receberão troféus. Os primeiros 500 inscritos serão contemplados com medalhas de participação e ao final da comemoração ocorrerá um sorteio de 3 bikes novas. O Valor da inscrição + almoço (individual) é de R$ 50,00, aos interessados apenas na refeição, o investimento é de R$ 25,00 por pessoa.

Conforme Jomara Souza, diretora do Acqua Lokos, a empresa também sorteará 10 passaportes Temporada Inverno, aos participantes do almoço, que será realizado no salão paroquial de Três Cachoeiras, após as premiações do evento. No local também haverá uma escultura com um dos personagens da Turma do Acqua Lokos para a realização de fotos, além de um estande para quem tiver interesse na compra de passaportes promocionais para o Acqua Lokos Parque Hotel.

Mais informações sobre o 1º Pedal Solidário da APAE/ Três Cachoeiras entre em contato pelo telefone, (51) 9979-20533/ whatsApp.

No Inverno e no Verão

O parque gaúcho que é considerado um dos maiores complexos de diversão e lazer do Brasil é referência como um dos pontos turísticos mais procurados na região litorânea do Estado. Na Temporada Inverno as Áreas Diversão e Fazenda ficam abertas ao público às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h, já o hotel mantém-se em funcionamento 24h por dia durante o ano todo. O encerramento da temporada acontecerá no dia 24 de novembro, quando já iniciarão os preparativos para a Temporada Verão 2020.

Conforme o diretor do Acqua Lokos Parque Hotel Fabiano Brogni, o interesse pela “estação seca” vem aumentando a cada ano. “Estamos trabalhando com muito esmero para que a Temporada Inverno se consolide cada vez mais como uma excelente alternativa de entretenimento para as pessoas que moram no litoral e os turistas que nos visitam”, explica.

