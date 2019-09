Adolescente morre após briga na orla do Guaíba, em Porto Alegre

Um adolescente, identificado como Haderson Júnior Martins Floriano, morreu na madrugada desta segunda-feira (30) no Usina do Gasômetro. O jovem, de 17 anos, levou vários golpes no peito com uma garrafa quebrada. As pontas de vidro atingiram o coração do adolescente, que foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde morreu.

A delegada Roberta Bertoldo, da 2ª Delegacia de Homicídios, relatou que uma testemunha foi ouvida na manhã desta segunda e confirmou que houve uma briga. Em princípio, a vítima estava envolvida na confusão. Segundo a a delegada a briga teria começado por volta das 23h30min.

A Polícia Civil investiga o caso e já identificou três homens como suspeitos de serem autores do crime. De acordo com a Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, as câmeras de videomonitoramento da orla não registraram imagens da briga, pois estavam direcionadas para um outro ângulo de monitoramento. Um vídeo, porém, foi gravado por pessoas que estavam no local na hora do ataque e circula nas redes sociais.

