Advogado da acusadora de Neymar diz que deixará caso se cliente não apresentar as provas

O advogado de Najila Trindade, Danilo Garcia de Andrade, estipulou um prazo para ter acesso às provas que a cliente alega ter produzido no caso envolvendo Neymar. Ele afirmou ue vai deixar o caso na próxima semana se ela não apresentar o material probatório que diz ter, como vídeo e fotos. Apesar disso, ele mantém a confiança em sua cliente, que afirma ter sido vítima de estupro. As informações são do portal UOL.

Na sexta (7), Najila afirmou em depoimento que um tablet que continha o vídeo foi furtado de seu apartamento. A Polícia Civil fez uma vistoria na casa da modelo e, segundo apurou a reportagem, os indícios de arrombamento existem, mas são leves. Foram encontradas duas marcas de impressões digitais pertencentes a Najila e um amigo que costuma frequentar a residência. A polícia espera o laudo da perícia ficar pronto para dizer se houve ou não o arrombamento.

“Se a investigação policial a respeito do eventual arrombamento onde residia Najila mostrar que não houve arrombamento, deixarei o caso. Pois a relação advogado-cliente é baseada sempre na confiança. Não havendo confiança, não há motivo para permanecer”, disse Danilo Garcia.

De acordo com o advogado, Najila havia dito que tinha um vídeo com duração de 7 minutos, uma versão estendida daquele de cerca de um minuto que vazou para a imprensa, que mostrava uma discussão com Neymar dentro do quarto do hotel. Ela ainda disse que portava várias fotos que comprovariam a suposta violência sofrida, além de prints de conversas de WhastApp entre ela e uma amiga relatando o que se passou em Paris quando ainda estava na capital francesa.

O advogado afirma que Najila ainda não mostrou esse conteúdo a ele, apesar de já ter solicitado algumas vezes o envio do material.

Na última quinta-feira, a modelo relatou à sua outra advogada, Yasmin Abdalla, o arrombamento do apartamento. No mesmo dia, uma equipe de perícia da Polícia Civil foi até o local para averiguar o caso. Ela sentiu falta ainda de um relógio e uma quantia em dinheiro que estava dentro de uma bolsa. No mesmo dia, ela informou ao Danilo Garcia sobre o desaparecimento do vídeo. Essa foi a versão que ela apresentou em depoimento na 6ª Delegacia da Mulher, segundo informação noticiada pela TV Globo.

Apesar disso, Danilo diz que confia na veracidade da versão de sua cliente. Ele acredita que ela apresentou a sua verdade de forma clara no depoimento prestado.

Pânico e sigilo

A modelo Najila Trindade, que acusa Neymar de tê-la estuprado em um hotel em Paris no dia 15 de maio, falou em entrevista ao Domingo Espetacular, da Rede Record, que acreditou que seu nome seria mantido em sigilo, conforme assegurado em lei a pessoas envolvidas em investigações de crime sexuais.

“Acreditei na lei. Achei que meu nome ia ficar em sigilo. Sigilo. Eu confiei. Eu jamais imaginei que eu estaria na internet e exposta para todo mundo. Até porque isso é um crime. Está tudo distorcido, tudo errado. Minha vida virou do avesso. Eu tento gritar mas ninguém me escuta”, disse Najila.

Najila parou para chorar e tomar água no trecho da entrevista divulgado pela emissora e relatou que está sofrendo de síndrome do pânico. “Estou tomando muito remédios nos últimos dias, sem me alimentar. Acho que nesse momento eu preciso de um pouco de tranquilidade. Estou muito abalada. Eu preciso me recuperar. Eu não estou bem. Estou com síndrome do pânico. Eu não como, eu perdi 10 kg na última semana”, contou. A modelo prestou depoimento de mais de 5 horas na última sexta (7) e saiu da delegacia carregada pelo seu advogado. Ela foi encaminhada ao hospital e liberada em seguida.