Agroinnovation aproxima startups e produtores rurais. Iniciativa é da Farsul, Senar-RS e Sebrae RS

Construir novas soluções e gerar uma revolução tecnológica e digital no campo é um dos principais objetivos do Projeto Agroinnovation, que começa a ser implementado por Farsul, Senar-RS e Sebrae RS, através do programa Juntos para Competir (JPC). O gestor do JPC no Sebrae RS, André Luis Bordignon, afirma que o setor oferece grandes oportunidades e as empresas de tecnologia já têm demonstrado interesse em contribuir para o desenvolvimento de soluções inovadoras que auxiliam o produtor a progredir técnica ou gerencialmente.

A expertise de 14 anos na capacitação técnica, gerencial e mercadológica de produtores rurais permite ao Juntos Para Competir ter uma visão dos gargalos que ainda existem no campo e do que mais pode ser feito para evoluir. “Temos convicção de que o agronegócio gaúcho precisa de inovação, formas mais descoladas de solucionar problemas antigos e avançar cada vez mais na intensificação de atividades dentro da porteira”, destaca o gestor. Por isto, a aproximação com empresas de tecnologia é uma forma de levar esta inovação e a iniciativa também atende a demanda de empresas do setor que estão voltando suas atenções para o agronegócio. O Agroinnovation é voltado para pecuária, pecuária de leite e integração lavoura-pecuária.

O projeto será desenvolvido em quatro fases. A primeira delas será um fórum técnico que acontecerá dia 18 de julho, em São Gabriel, no Sindicato Rural de São Gabriel (R. Barão São Gabriel, 943), das 9h às 17h. As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.gle/MjkprGH7SatnejWZ8. O evento contará com pitchs de startups apresentando produtos e soluções para essas cadeias produtivas, palestras sobre a importância da inovação tecnológica no agronegócio e cases de produtores que já inovaram em suas propriedades. Haverá, ainda, participação de polos tecnológicos da região para debater a importância de conectar as universidades, startups e produtores rurais e como o campo pode se inserir neste processo. Confira a programação no final.

Na segunda fase, será realizado o Desafio Tecnológico e as empresas de tecnologia farão uma imersão na realidade de uma propriedade rural. Ali, as empresas de tecnologia ficarão por 30 horas, vivenciando a rotina dos produtores rurais e percebendo seus desafios. Uma ação inédita no programa, conforme o gestor do Juntos para Competir no Senar-RS, Antônio Aguinaga. Além das startups, serão convidadas grandes empresas como cooperativas, que possam despertar interesse em adquirir as soluções desenvolvidas.

Na terceira etapa, acontecerá o Laboratório Agrotech, quando as soluções classificadas serão aplicadas na propriedade onde ocorreu a etapa do Desafio Tecnológico. O prazo de execução dessa etapa dependerá das soluções escolhidas. Algumas soluções podem ter resposta mais rápida que outras. A quarta fase é chamada de Agroinnovation II, um Fórum técnico para produtores rurais e empresas que tenham interesse em adquirir soluções de tecnologia. Como parte da programação, ocorrerá a apresentação das soluções desenvolvidas e testadas nas etapas anteriores, através de um pitch de cada empresa. Serão também apresentados os resultados na prática das soluções testadas no Laboratório Agrotech e um vídeo mostrando o antes e o depois da propriedade. O evento terá também uma palestra de um especialista em inovação. A última etapa é uma rodada de negócios, em que as empresas de tecnologia terão a oportunidade de conversar com potenciais investidores e compradores das soluções desenvolvidas.

Programação do evento do dia 18/07:

9h: Abertura

9h30: Palestra “A Nova Economia e o Agronegócio – Uma reflexão dos impactos da nova economia no agronegócio”, com Igor Drews, da StartSe

10h30: Coffee Break

10h45: Palestra “Tecnologias digitais e a transformação do agronegócio”, com Caroline Capitani, da Ilegra

11h30: Painel com as startups CowMed (Leite) / Eirene (Grãos) e Tryber (Pecuária)

12h30: Almoço

14h: Inovação na prática – cases de produtores rurais

14h45: Debates com polos de inovação

15h45: Agroinnovation – o projeto

16h: Encerramento

Para Caroline Capitani, VP Business Innovation da Ilegra, o agronegócio está se tornando cada vez mais digital. “Essa mudança permite que os agricultores reduzam os custos, gerenciem melhor os riscos e melhorem os resultados. A tecnologia digital é um divisor de águas para o setor agrícola, oferecendo novas soluções para problemas antigos do campo”, destaca. A palestra da empreendedora abordará as tendências para o setor, como as startups focadas em agro (Agtechs) estão desenvolvendo um papel de protagonismo no campo, bem como cases reais dessas inovações.

