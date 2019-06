Com aula de português, Curitiba ajuda haitianos em reinserção. A ideia de fazer a pergunta veio da letra do pagode “Tá escrito”, do Grupo Revelação, um grito de autoestima para os novos moradores do Brasil que sofrem com a falta da família, de emprego e com o preconceito. O projeto tem seis anos e já formou cerca de 700 alunos.

