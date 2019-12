Inter Alessandro Barcellos será o novo vice de futebol do Inter

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2019

O dirigente ocupará o cargo deixado por Roberto Melo Foto: (Divulgação/S.C.Internacional) Foto: (Divulgação/S.C.Internacional)

Alessandro Barcelos, que até então atuava na vice administração e finanças do Inter, assumirá o cargo de vice de futebol do colorado. O dirigente ocupará Roberto Melo ao final do mês de novembro. A informação é da Rádio Grenal.

Barcellos chega para atuar no cargo sendo de um partido diferente ao do presidente Marcelo Medeiros. O novo vice de futebol pertence ao Academia Colorada, enquanto o mandatário pertence ao Movimento Inter Grande.

O novo dirigente chega para compor o departamento de futebol com Rodrigo Caetano, que segue como diretor-executivo.

As saídas de Roberto Melo e Adauri Silveira

Ainda no final de novembro, Roberto Melo e Adauri Silveira tiveram suas saídas anunciadas do Inter. A saída da dupla ocorreu um dia após a derrota para o Goiás, por 2 a 1, no estádio Beira-Rio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

