Acontece Amcham debate perspectivas econômicas para 2020

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

Esta atividade acontece no Comitê de Conjuntura Político-Econômica da Câmara Americana de Comércio (AMCHAM) no próximo dia 22 Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil Marcello Casal jr/Agência Brasil Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

A AMCHAM Porto Alegre promove no dia 22 de janeiro, encontro para debater as perspectivas econômicas no ano de 2020. Esta atividade acontece no Comitê de Conjuntura Político-Econômica, da Câmara Americana de Comércio (AMCHAM), e recebe interessados em entender o que pode acontecer no primeiro semestre deste ano em termos, por exemplo, de indicadores econômicos.

Com tantas mudanças ocorrendo no país e no mundo, discussões comerciais e sociais entre grandes nações, isso afeta a vida de muita gente, já que o mundo está cada vez mais interligado.

Comitê de Conjuntura Político-Econômica | Perspectivas econômicas para 2020/ 22/01/ Amcham Business Center (Rua Dom Pedro II, 861 – 8º andar)/ 8h às 10h30/ Inscrições: https://www.amcham.com.br/calendario/event?eventid=9717

