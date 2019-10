Anitta revela surpresa que iria fazer no palco do Rock in Rio

Paaaaara tudo! Todos já sabem que a Anitta vai se apresentar no Rock in Rio neste sábado (5), mas a artista vai trazer uma novidade para a performance. A cantora vai recriar o palco Furacão 2000 para se apresentar no festival. A surpresa foi revelada pela equipe da diva nesta quarta-feira (3).

O objetivo da reconstrução do palco é uma forma de homenagear os primeiros anos da sua carreira que aconteceram em um palco como aquele. Confira alguns detalhes de como será no Rock in Rio:

2013 Furacão 2000 //// 2019 palco do Rock in Rio.@Anitta é lendária bicho pic.twitter.com/gdJtS96nFW — MC ANY 🅴 (@Anyexplicit) October 2, 2019

Em seu Instagram, nos Stories, a artista falou que o paredão de som era para ser uma surpresa para o público, mas acabou mudando de ideia e decidiu contar e mostrar alguns detalhes.

• @Anitta nos stories falando sobre os ensaios e palco de sua apresentação no #RockinRio2019. pic.twitter.com/Work9G8plA — MC Anitta Daily (@AnittaDailyC) October 3, 2019

Mas o show da cantora não vai ser só nostalgia. Ela irá apresentar a nova música “eXplosion”, que foi gravada com Black Eyed Peas e lançada na última segunda-feira (30).

Deixe seu comentário: