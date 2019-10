Antes de viajar a Maceió, o Inter treinou em Belo Horizonte

O Colorado segue longe de casa se preparando para a sequência do Campeonato Brasileiro. Depois de enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, o próximo compromisso é em Alagoas contra o CSA. No momento, o Inter ocupa a 6ª posição na tabela, com 38 pontos somados.

Na manhã desta segunda-feira (7), o técnico Odair Hellmann comandou mais uma atividade em solo mineiro antes da delegação viajar para Maceió. O grupo colorado treinou na Cidade do Galo, centro de treinamento do Atlético-MG, visando ao duelo da quarta-feira (9), às 19h15min, no Estádio Rei Pelé.

O treinador usou o treinamento para definir o time e ajustar detalhes para a partida. O comandante tem alguns desfalques importantes: Moledo, Bruno Fuchs, Nonato, Rodrigo Dourado, Pottker, Rafael Sobis e Guerrero não estarão à disposição da comissão técnica.

O lateral-direito Heitor, que vem ganhando oportunidades no time titular, projetou o confronto no Nordeste e destacou a sua importância. “Temos que fazer um grande jogo para sair de lá com a vitória. Temos que ficar com a bola, fazer nosso jogo para conseguir o resultado. Estou muito feliz com as oportunidades, é uma fase nova da minha vida e quero aproveitar da melhor forma”, afirmou o defensor.

A delegação colorada viajou na tarde desta segunda para Maceió. Nesta terça-feira (8), o treino está marcado para as 16h, na casa do CSA.

Gurias Coloradas

As Gurias Coloradas entraram em campo na tarde de domingo (6) pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho e, pela quinta vez na competição, golearam.

Desta vez, o placar marcou 11 a 0 para o time feminino do Colorado contra o Oriente. Luana Spindler (4x), Fabi Simões (2x), Nana (2x), Gabi Luizelli, Mariana Pires e Carol Gomes foram as artilheiras.

