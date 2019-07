Ao completar um ano de Grêmio, Juninho Capixaba cita apoio e projeta conquista de títulos

*Valéria Possamai

Contratado pelo Grêmio em meados de 2018, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba chega a marca de um ano pelo clube, nesta quarta-feira (24). Conhecido por sua velocidade e boa chegada ao ataque, no clube gaúcho, o atleta já balançou as redes em 5 oportunidades em 25 partidas disputadas com a camisa tricolor.

Com início de carreira no Bahia, o jogador chegou ao Rio Grande do Sul após boa passagem pelo clube baiano e um período no Corinthians. Nesta temporada, o jogador soma 21 partidas e 2 gols marcados. Seu aproveitamento atuando pelo tricolor, em 2019, é de 65,07% com 11 vitórias, 8 empates e apenas 2 derrotas.

Além da boa capacidade de ataque, Juninho foi o melhor do elenco gremista em desarmes nesse Gauchão. Ajudando também na parte defensiva ele realizou 32 tentativas, 29 desarmes corretos e um aproveitamento de 90,6%.

Ao completar seu primeiro ano pelo clube gaúcho, o camisa 29 cita o apoio dos companheiros e carinho da torcida, almejando a conquista de títulos.

“Sempre bom conquistar essas marcas por clubes de grande expressão. Desde a minha chegada, contei com o apoio dos meus companheiros e do torcedor. Sigo trabalhando para ajudar o time nos objetivos do ano e conquistar mais títulos. Estar no Grêmio e chegar a um ano de casa é gratificante,” afirma Capixaba.

Pelo Bahia e Corinthians já conquistou a Copa do Nordeste e o Paulistão, respectivamente. No Grêmio, já participou dos títulos da Recopa Gaúcha e do Gauchão desse ano.

