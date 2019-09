Rádio Liberdade recebe convidados no programa “Pampa Grande do Sul” durante a 42ª Expointer

No último dia de Expointer, a TV Pampa e a Rádio Liberdade – FM 99.7 e AM 97.0 – continuam a maratona de transmissões de programas levados ao ar ao vivo, diretamente dos estúdios panorâmicos da Casa da Rede Pampa, localizada dentro do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, com informações sobre a 42ª Expointer.

O comunicador Evandro Leboutte, da Liberdade, recebe convidados especializados no agronegócio para o programa “Pampa Grande do Sul”. Na edição deste domingo (1º), o primeiro convidado é o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, que fala sobre as conquistas da feira neste ano: “O estado está materializado aqui na Expointer”.

Para abordar as mudanças no setor do agronegócio, os próximos entrevistados são Diego Limberger, supervisor de orçamentos e engenharia de aplicação da Fockink, e o gerente de marketing, Astor Kilpp, da LS Tractor.

Para falar de economia brasileira na indústria de implementos agrícolas é o Jeferson Stieven, gerente comercial da Stara. E Dudu Gaiteiro é o artista convidado para tocar na programação de encerramento da expointer.