Após denúncia, PRF prende motorista alcoolizado

Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam na madrugada desta segunda-feira (25), um motorista que dirigia sob efeito de álcool em Eldorado do Sul.

Após receber denúncia de condução irregular na BR 290, a equipe se deparou com um Gol com placas de Barão do Triunfo. Foi constatado que o motorista trafegava em zigue-zague pela rodovia, com risco de causar acidentes.

Com visíveis sinais de embriaguez, o condutor, de 41 anos, negou-se a realizar o teste do bafômetro, sendo preso pelo crime de embriaguez ao volante. Ele também foi autuado por diversas infrações cometidas no trajeto. O veículo foi recolhido ao depósito credenciado.

