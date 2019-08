Após empate, Renato avalia equipe e admite falta de concentração

*Por Bárbara Assmann

A partida entre Grêmio e Chapecoense foi tumultuada nesta segunda-feira (5), na Arena tricolor. Ao todo, foram seis gols, mas o time gaúcho ficou só no empate. A partida teve de tudo, principalmente falta de concentração da equipe de Renato Portaluppi. Ele reconheceu que, apesar de ter tido um bom inicio, o resultado não foi o esperado: “Aquilo foi falta de concentração da equipe. Nós começamos bem, mas depois levamos os gols”.

Para o técnico, erros sempre vão existir, mas tantos, como na partida, não deveriam acontecer. Erros esses principalmente individuais. Porém, Renato disse que ele tem um grupo. “Eu não falo de jogador individualmente. Eu falo no conjunto. Quando ganhamos, todos ganhamos. Quando perdemos, perdemos todos juntos”, explicou.

Além disso, ele também voltou a frisar que uma das causas das dificuldades é que seu time não joga apenas o Brasileirão: “Quem tem obrigação de disputar o título no Brasileiro, são as equipes que estão em 1 competição só. Em 3 competições, as dificuldades são muito maiores. O Grêmio não está fora do Brasileiro, mas o desgaste é muito grande”.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

