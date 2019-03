Após polêmica com católicos, Renner retira camiseta das lojas

Uma camiseta com a estampa que lembra Nossa Senhora de Guadalupe, foi colocada à venda pela Lojas Renner e provocou polêmica entre consumidores.

Católicos se manifestaram com força nas redes sociais. Chegavam a sugerir um boicote à rede de varejo, que tem sede em Porto Alegre. A empresa informou, no entanto, que a estampa foi inspirada na “Santa Muerte”, uma figura venerada no México. Principalmente, durante o feriado do Día de Muertos. A Igreja Católica é contra essa devoção.

Pelo Twitter, a Renner respondeu às críticas com a seguinte mensagem:

Olá! Tudo bem? O tema desta camiseta foi inspirado no México, na sua história, arte e cultura; e uma das referências é a Santa Muerte, um ícone cultural do povo mexicano. Sentimos muito que a estampa tenha desagradado; + — Lojas Renner (@Lojas_Renner) March 29, 2019

Em outra mensagem, a empresa informa que está retirando o produto das lojas:

“não foi nossa intenção desrespeitar a crença de nossos clientes, por isso, já iniciamos a retirada dos produtos nas nossas lojas.”

