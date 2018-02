Ar condicionado e calor: dicas para evitar que a conta de luz aumente muito no verão

O verão de 2018 está com as temperaturas elevadas e, por conta disso, o uso do ar condicionado está cada vez maior também. Porém, com o aumento na energia elétrica no final do ano passado, muitos consumidores estão receosos de ligar o equipamento dentro de casa e ver a conta da energia elétrica subir. Por isso, a ASBRAV – Associação Sul Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Aquecimento e Ventilação mostra como ter o conforto térmico sem gastar muito.

De acordo com o engenheiro mecânico e conselheiro da ASBRAV, Ricardo Vaz de Souza, alguns detalhes precisam ser levados em conta para evitar esse aumento na conta de luz. Antes de comprar o ar condicionado, é indicado que seja verificado se o aparelho possui o “Selo Procel de Economia de Energia”, que indica aos consumidores qual modelo é mais eficiente e economiza energia. Além disso, os modelos que possuem a função Timer, que permite a programação e o desligamento, mesmo que o usuário esteja dormindo.

– O modelo que gera maior economia de energia é o que possui a tecnologia inverter. Esse sistema oferece maior eficiência energética a medida que ajusta o trabalho do compressor conforme a necessidade do ambiente. Este aparelho pode reduzir em até 35% o consumo de energia elétrica na comparação com os modelos convencionais – explica Ricardo Vaz de Souza.

Outro item que deve ser considerado no momento da compra do ar condicionado é o dimensionamento, calculando o tamanho da casa, do cômodo que terá a instalação e quantas pessoas farão uso. Desta forma, é possível saber a potência ideal para a necessidade do consumidor. Durante o uso, Vaz ressalta que a variação de temperatura pode elevar em até 8% o consumo de energia. Segundo indicação do engenheiro, o ideal é manter o ar condicionado entre 23ºC e 24ºC.

Dicas para economizar energia elétrica com o ar condicionado:

– A limpeza dos filtros: quando estão sujos, os filtros eles impedem a circulação do ar, forçando o aparelho a trabalhar mais.

– Portas e janelas fechados: quando o aparelho estiver ligado, é essencial evitar que o calor entre no ambiente, mantendo portas e janelas bem fechadas.

– Desligar na saída: quando o usuário sair do ambiente, manter o equipamento de ar condicionado desligado.

– Cortinas e persianas fechadas: para evitar que o cômodo esquente com o calor do sol, é fundamental deixar cortinas e persianas fechadas até mesmo quando o ar não estiver sendo utilizado.

