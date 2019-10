Arena abre vendas de ingressos para o clássico grenal nesta terça-feira

O torcedor gremista que deseja assistir ao grenal do próximo domingo (03) já pode adquirir seu ingresso a partir desta terça-feira (29). As vendas se iniciam através do site arenapoa.com.br, às 14h (de Brasília), para sócios torcedores.

O clássico 422 ocorre às 18h, na Arena. As informações são da Rádio Grenal. Na quarta-feira (30), as vendas serão disponibilizadas para os sócios Infantis e na quinta-feira (31), às 14h, para o público em geral.

Antes do clássico, Grêmio e Inter entram em campo neste meio de semana. O tricolor, na quarta-feira, encara o Vasco, no Rio de Janeiro. Já o colorado, recebe na quinta-feira o Athletico-PR, no estádio Beira-Rio.