Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2020

Foto: Tamires Rodriges

O Shopping Praia de Belas promoveu na manhã desta quarta-feira (08) um evento especial. Bem cedo, antes mesmo da abertura de suas portas ao público, crianças de várias idades já estavam no terceiro andar do estabelecimento, visitando em primeira mão o Arena Frozen II, um espaço com 120 metros quadrados para a criançada desbravar e brincar na Floresta Encantada, lugar onde as personagens do Frozen, Elsa e Anna viveram sua infância.

Durante o lançamento, meninas de diferentes faixas etárias puderam ser vistas no Arena II, usando o vestido da personagem Elsa, motivadas por uma ação especial promovida pela Praia de Belas, que mandou confeccionar a roupa com exclusividade, enviada de presente a filhos de formadores de opinião, agregando valor e diferencial ao lançamento do espaço, que estará de portas abertas até o dia 9 de fevereiro.

A iniciativa pega carona no sucesso da estreia do filme nas telonas Brasil afora e a expectativa do Shopping Praia de Belas é de receber em torno de 15 mil pessoas no período, podendo inclusive superar esta marca, como acredita Angela Sosa, gerente de marketing do estabelecimento. Apostamos neste sucesso, todo mundo quer a Frozen” revela. “O filme está sendo um sucesso com sessões lotadas nos nossos cinemas”, reitera.

A Arena Frozen II está presente com exclusividade no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, apenas nos shoppings Iguatemi Campinas, Ribeirão Preto e Esplanada, fruto de negociações entre a Iguatemi Empresas de Shopping Centers e a Disney. “Proporcionar entretenimento com conteúdo tem sido um dos nossos principais objetivos. Iniciar o calendário de eventos do ano trazendo com exclusividade a recordista de bilheterias do cinema, Frozen II, nos deixa muito felizes. Será uma experiência completa para todas as famílias neste período de férias”, diz Ângela.

Ângela salienta que somente em 2019 mais de 650 mil pessoas participaram dos eventos realizados pelo Praia de Belas e, com otimismo, destaca que em 2020, “a casa vai arrebentar”. Ela mantém em sigilo as ações que integram o calendário de eventos que está por ser aberto e adianta que este ano deverá superar os resultados do ano passado.

Arena Fronzen II / de 08 de janeiro a 09 de fevereiro/ segundas a sábados das 11h às 22h/ domingos e feriados das 12h às 20h/ 3º piso do Shopping Praia de Belas/ Atração gratuita.

(Clarice Ledur)

