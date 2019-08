ARTOOLS é a nova marca brasileira de materiais de design e arte

A Summit, detentora da marca de materiais de escritório e escolares TRIS e presente em 5 mil pontos de venda do País, entra em um novo segmento de mercado com lançamento da ARTOOLS, uma linha completa com 6 tipos de produtos que chegam a apresentar até 168 cores – itens de alta performance com foco em arte, desenho e design.

Após um ano de pesquisas ouvindo designers, arquitetos, estilistas, artistas, estudantes e demais públicos de interesse, a ARTOOLSchega com a proposta de aliar alta qualidade com custo competitivo. “É uma marca democrática e disruptiva. Todo produto foi concebido com a premissa de não ter idade, gênero, classe, origem e profissão. Foi feito para as pessoas que gostam de experimentar o diferente”, afirma o diretor comercial da Summit, Guilherme Catta-Preta.

A linha será comercializada em lojas especializadas e haverá uma plataforma online para atendimento junto aos clientes varejistas. Para os amantes de arte, desenho e design, não faltarão opções. São 12 Lápis Graduados Graphite, 100 cores de Lápis de cor Aquarell, 12 traços de Canetas Pigmentum, 168 cores de Marcadores Pictom, 8 Marcadores Metálicos e 12 cores no Soft Pastel.

A ARTOOLS será a primeira marca brasileira a contar com uma linha moderna e acessível voltada para arte e design.

