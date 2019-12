Inter A dupla Grenal conheceu a tabela de jogos da elite do Campeonato Brasileiro Feminino para 2020

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2019

Jogadoras da dupla Grenal já conhecem o seu calendário de jogos. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

As atletas dos times femininos da dupla Grenal conheceram nesta quinta o calendário de jogos do Brasileirão Feminino A1 para 2020.

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela básica da edição de 2020 do Campeonato Brasileiro. Após conquistar o acesso em 2019, a equipe do Grêmio volta a atuar na série A1 e estreia no Estádio Antônio Vieira Ramos, casa da equipe feminina em Gravataí, no dia 9 de fevereiro, contra o Minas ICESP, do Distrito Federal.

Serão 15 jogos na primeira fase. Após a estreia, o Tricolor joga fora de casa com o Audax, em São Paulo, no dia 12 de fevereiro. O fechamento da etapa inicial acontece no dia 17 de maio, quando as Gurias enfrentam o São Paulo, na capital paulista. O primeiro Gre-Nal da série A será dia 5 de abril, no Vieirão.

A disputa será em turno único com os 16 times se enfrentando. Os oito primeiros colocados classificam às quartas de final, fase que será disputada com ida e volta, nas datas previstas de 24 e 31 de maio, assim como a semifinal e final, que só acontecerão a partir do fim de agosto, após uma parada de quase três meses em função das datas FIFA e Jogos Olímpicos.

Confira abaixo todos os confrontos:

1ª rodada – 09/02 – Grêmio x Minas Icesp-DF

2ª rodada – 12/02 – Audax-SP x Grêmio

3ª rodada – 16/02 – Kindermann/Avaí-SC x Grêmio

4ª rodada – 1º/03 – Grêmio x Santos-SP

5ª rodada – 15/03 – Grêmio x Vitória-BA

6ª rodada – 22/03 – Cruzeiro-MG x Grêmio

7ª rodada – 25/03 – Ferroviária-SP X Grêmio

8ª rodada – 29/03 – Grêmio x Iranduba-AM

9ª rodada – 1º/04 – Corinthians-SP x Grêmio

10ª rodada – 05/04 – Grêmio x Internacional

11ª rodada – 19/04 – Flamengo-RJ x Grêmio

12ª rodada – 22/04 – Grêmio x Palmeiras-SP

13ª rodada – 29/04 – Ponte Preta-SP x Grêmio

14ª rodada – 06/05 – Grêmio x São José-SP

15ª rodada – 17/05 – São Paulo x Grêmio

Inter

Assim como as rivais, o time feminino do Inter estreia no dia 9 de fevereiro, mas contra o São José-SP, com mando de campo do Colorado.

Em 2019, a campanha das Gurias Coloradas foi histórica: quinta colocação logo na primeira participação na elite do futebol feminino, tendo derrotado as tradicionais Sereias da Vila, do Santos, e a campeã Ferroviária. Ao fim do campeonato, o Inter ainda teve uma representante na seleção da competição. Fabi Simões foi eleita a melhor lateral-direita do torneio.

O campeonato de 2020 manterá a mesma fórmula do ano anterior. Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno único de 15 rodadas. Ao término desta, os oito melhores classificados avançam às quartas de final. Na fase eliminatória, as disputas ocorrem em ida e volta, com a sonhada decisão estando marcada para os dias 6 de setembro (ida) e 13 de setembro (volta).

Após iniciar o torneio como mandante, a equipe colorada visita o São Paulo na segunda rodada, dia 12 de fevereiro. O clássico Grenal está marcado para a 10ª rodada, no dia 5 de abril. Na ocasião, o mando de campo será das adversárias. Por fim, encerrando a primeira fase, as coloradas vão ao Distrito Federal para enfrentar o Minas ICESP, no dia 17 de maio.

Confira as datas e confrontos:

1ª rodada – 09/02 – Gurias Coloradas x São José-SP

2ª rodada – 12/02 – São Paulo x Gurias Coloradas

3ª rodada – 16/06 – Ponte Preta x Gurias Coloradas

4ª rodada – 1º/03 – Gurias Coloradas x Kindermann-Avaí

5ª rodada – 15/03 – Gurias Coloradas x Flamengo/Marinha

6ª rodada – 22/03 – Ferroviária x Gurias Coloradas

7ª rodada – 25/03 – Vitória x Gurias Coloradas

8ª rodada – 29/03 – Gurias Coloradas x Corinthians

9ª rodada – 1º/04 – Gurias Coloradas x Iranduba-AM

10ª rodada – 05/04 – Grêmio x Gurias Coloradas

11ª rodada – 19/04 – Gurias Coloradas x Cruzeiro

12ª rodada – 22/04 – Gurias Coloradas x Santos

13ª rodada – 29/04 – Palmeiras x Gurias Coloradas

14ª rodada – 06/05 – Gurias Coloradas x Audax

15ª rodada – 17/05 – Minas ICESP-DF x Gurias Coloradas

