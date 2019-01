As tarifas de embarque em alguns aeroportos do País terão aumento de 5,39%

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) autorizou nesta quarta-feira (16) reajuste de 5,39% para o teto das tarifas de embarque, conexão, pouso e permanência nos aeroportos administrados pela Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária). Os novos valores poderão ser aplicados depois de 30 dias que a Infraero fizer a divulgação oficial do reajuste.

As tarifas aeroportuárias são valores pagos aos operadores do setor pelas companhias aéreas, pelo operador da aeronave ou pelo passageiro. Segundo a Anac, a tarifa de embarque é a única paga pelo passageiro e tem a finalidade de remunerar a prestação dos serviços, instalações e facilidades disponibilizadas aos passageiros.

Fundo Nacional de Aviação Civil

Com o reajuste, a tarifa máxima dos passageiros em embarques domésticos passará de R$ 31,27 para R$ 32,95. Nas viagens internacionais, a tarifa máxima de embarque aumentará de R$ 112,83 para R$ 115,82. Os valores valores já incluem o adicional do FNAC (Fundo Nacional de Aviação Civil) de US$ 18, o correspondente a R$ 57,47.

De acordo com a Anac, o reajuste foi aplicado considerando a inflação acumulada entre dezembro de 2017 e dezembro de 2018, medida pela variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística).

Responsável por cerca de 60% do movimento aéreo no país, a Infraero administra mais de 50 terminais que operam voos regulares e não regulares, voos domésticos regionais e nacionais e também internacionais. Entre eles, destacam-se aeroportos de grande movimentação como Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e do Recife, além de terminais regionais como Campina Grande, na Paraíba, Juazeiro do Norte, no Ceará, e Montes Claros, em Minas Gerais.

Pontualidade

A OAG, empresa britânica de inteligência especializada em aviação, que classifica os aeroportos mais pontuais do mundo, divulgou seu relatório. Se no ano passado o Brasil tinha dez aeroportos representados na lista, neste ano temos dois a mais. Ou seja, de 80 aeroportos listados, 15% estão no nosso País.

Para chegar ao ranking, a OAG divide os aeroportos em categorias de acordo com a quantidade de passageiros que por eles passam todos os anos: pequenos (2,5 a 5 milhões), médios (5 a 10 milhões), grandes (10 a 20 milhões), principais (20 a 30 milhões) e mega (mais de 30 milhões).

O Brasil teve ao menos um representante em todas as categorias, à exceção da mega, já que não temos nenhum aeroporto deste porte.

Na categoria de aeroportos pequenos, temos três representantes: Curitiba, que aparece na quarta colocação, com 86,26% dos voos saindo no horário previsto, Fortaleza, oitavo da lista, com índice de pontualidade de 83,82%, e Salvador, o 13º colocado, com 82,97% de voos no horário.

Vale lembrar que a definição dada pela OAG para “dentro do horário” são os voos que partiram ou chegaram com no máximo 14 minutos e 59 segundos de seu horário agendado

O resultado na categoria pequenos foi bem melhor que o do ano passado, quando tivemos Curitiba em 14º lugar, Recife em 17º e Porto Alegre em 20º.

O aeroporto pequeno mais pontual do planeta é o de Minsk, na Bielorússima, com índice de pontualidade de 92,35%.

Já na categoria que engloba os aeroportos considerados de médio porte porte dobramos o número de representantes brasileiros: seis contra três do ano passado.

São eles: Viracopos, em Campinas, o terceiro da lista com 85,95% dos voos dentro do horário; Recife, o quarto colocado com índice de pontualidade de 84,93%; Santos Dumond, no Rio, o quinto na lista, com 84,88%; Belo Horizonte, o sexto, com 84,84%; Galeão, no Rio, o oitavo colocado e índice de pontualidade de 83,73%; e Porto Alegre, o nono mais pontual da categoria, com 83,64% dos voos no horário.

O aeroporto do Panamá foi o mais pontual da categoria, com índice de 91,11%.

Já dentre os aeroportos considerados grandes, tivemos dois listados: Brasília, em terceiro lugar, com 86,08% de índice de pontualidade; e Congonhas, em São Paulo, que foi o sexto mais pontual com 84,64% dos voos na hora marcada. O mais pontual do mundo nesta categoria foi o aeroporto de Osaka, no Japão, que teve índice de 88,22%.

E fechando a lista de aeroportos brasileiros, Guarulhos foi o décimo colocado entre os considerados principais, com índice de pontualidade de 79,91% – subiu uma posição em relação ao relatório do ano passado. O aeroporto de Moscou Sheremetyevo ficou na primeira colocação, com 87% dos voos no horário.

