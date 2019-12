Rio Grande do Sul Assembleia Legislativa vota projeto que altera previdência no Rio Grande do Sul; acompanhe

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

Apreciação das medidas que fazem parte do pacote de Eduardo Leite foi liberada pelo Supremo Tribunal Federal Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Assembleia Legislativa vota nesta quarta-feira (18) projeto que altera previdência no Rio Grande do Sul. Apreciação das medidas que fazem parte do pacote de Eduardo Leite foi liberada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) nesta quarta-feira.

O PLC 503 altera o regime da previdência estadual, aumentando as alíquotas para servidores civis ativos e inativos. O PLC 505 modifica o Estatuto dos Servidores, incluindo mudanças como o teletrabalho, a possibilidade de redução da jornada de trabalho, mediante acordo entre o funcionário público e a sua chefia, e a revisão do pagamento de diárias e do abono família, entre outros itens.

Para definir a ordem de votação e quais projetos serão votados, é necessário acordo entre os líderes das bancadas e a retirada de outros projetos que estão em regime de urgência e que trancam a pauta do plenário. Acompanhe a sessão.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário