Asun Supermercados inaugura mais uma unidade. Será no dia 12, em Eldorado do Sul

O ASUN supermercados que neste verão de 2019 contou 3100 colaboradores, no dia 12 de abril às 9h, amplia sua rede inaugurando mais uma loja. A unidade de número 31, em Eldorado do Sul, conta com lay out moderno e contemporâneo com 1600 metros quadrados, 7 checkouts , 75 colaboradores e 48 vagas de estacionamento, situada na Estrada da arrozeira 10, próximo a prefeitura.

Buscando a sustentabilidade e inovação, vem equipada com 695 painéis fotovoltaicos da marca BYD de fabricação nacional, gerando energia limpa e uma economia no consumo em torno de 40 a 50% na conta de luz.

A Loja de Guaíba já desfruta dos benefícios na economia de energia, uma vez que foi a primeira a ter o sistema fotovoltaico instalado, a proposta da rede é implantar o sistema de geração de energia solar em mais lojas, ainda este ano.

Deixe seu comentário: