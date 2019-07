Um ataque suicida com carro-bomba em Mogadíscio, capital da Somália, deixou mortos e feridos nesta segunda-feira (22). Segundo a agência EFE, a polícia confirmou pelo menos 11 mortes e 15 feridos. Já agência de notícias Reuters fala em 7 mortos e 27 feridos. A bomba explodiu do lado de fora de um hotel perto do aeroporto internacional de Mogadíscio, diz a Reuters.