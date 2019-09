Ataques de homens-bomba do Taliban mataram 48 pessoas em dois incidentes separados no Afeganistão nesta terça-feira, o mais letal deles perto de um comício eleitoral do presidente Ashraf Ghani, que não ficou ferido. Os ataques ocorreram 11 dias antes da eleição presidencial afegã, que comandantes do Taliban prometeram atrapalhar usando a violência.

