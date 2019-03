Ateliê dos Sabores: onde alunos aprendem preparando receitas

Já pensou em um espaço onde alunos e professores preparam diferentes receitas e depois as saboreiam em um ambiente de total troca de conhecimento? É o Ateliê dos Sabores, oferecido pelo Colégio Marista Goiânia. Lá os estudantes aprendem conceitos naturais, químicos, matemáticos e de proporção.

O espaço pode ser utilizado por todas as idades, mas é o preferido da Educação Infantil. E além de estimular o processo de ensino-aprendizagem, antes da tão esperada degustação, as crianças adquirem hábitos de higiene na manipulação dos alimentos e observam os processos de transformação.

Para a utilização do espaço, o colégio conta com professores que atuam aprofundando o trabalho de diferentes formas e com diversos tipos de linguagens. “É um espaço privilegiado para o desenvolvimento da criatividade e da investigação, é onde as crianças podem se dedicar à pesquisa, criação, manipulação de materiais e construção de conhecimentos por meio das múltiplas linguagens presentes no currículo escolar”, afirma a coordenadora da Educação Infantil do Colégio Marista Goiânia, Naime Barbar.

A culinária é uma ferramenta utilizada por muitos educadores por oferecer a vantagem de iniciar discussões sobre os mais variados temas. Professores a usam como estratégia para trabalhar conteúdos multidisciplinares envolvidos na grade curricular de alunos.

Um exemplo de aprendizado é que em uma aula prática com receitas e identificação de alimentos é possível estimular a leitura de instruções e rótulos, aprimorar o vocabulário do aluno, entre outros. Ou pode estimular o raciocínio matemático porque a criança precisa somar os ingredientes, conhecer sobre medidas, contar o tempo e temperatura para o preparo do alimento.

Além disso, o estudante descobre a origem dos alimentos, aprende sobre hábitos saudáveis e a cozinhar, desenvolve sua coordenação motora, tem consciência sobre os riscos do preparo das receitas, sobre suas propriedades nutritivas, e exercita a memória, a paciência e a concentração.

