Atiradores mascarados abriram fogo contra manifestantes que participavam de protesto em Karbala, no Iraque, nesta terça-feira (29). Ao menos 18 pessoas morreram e centenas ficaram feridas, informaram agentes de segurança à Associated Press. Os protestos em Karbala, cidade sagrada xiita no Iraque a 100 km de Bagdá, entraram pelo quinto dia seguido.