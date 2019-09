Atleta Snowland conquista dois Ouros em Campeonato de Esqui e Snowboard

Atleta patrocinado pelo parque Snowland, de Gramado (RS), o instrutor de esportes de neve, Guilherme Ribeiro, conquistou duas medalhas de Ouro no Campeonato Brasileiro de Ski e Snowboard, que aconteceu em Corralco, no Chile, de 1º a 8 de setembro, com organização da Confederação Brasileira de Desportos na Neve – CBDN.

Disputando pela categoria Aspirante, a primeira foi no Slalom Gigante e a segunda na Big Air, ambas no Snowboard. O atleta também participou da prova de Snowboardcross. “Cada disputa contou com, aproximadamente, 45 competidores de diferentes categorias. Na prova Big Air, ele teve uma excelente pontuação, ficando à frente de todas as demais categorias”, conta a treinadora do snowboarder e supervisora operacional da área fria do parque, Agnes Ludewig.

Esta não é a primeira vez que Ribeiro brilha em Corralco. Em 2017, obteve medalha de ouro no Slalom Gigante e prata no Snowboardcross. Já no ano passado, foi o melhor no Desafio Brasil x Itália, que aconteceu no Snowland, conquistando a maior pontuação de todas as provas e o prêmio máximo da competição.

A treinadora destaca as qualidades do atleta, que é patrocinado desde 2017 pelo parque. “Existem pessoas que nascem com o dom e outras que precisam treinar muito para adquirir técnica. Ele sempre teve o dom, desde pequeno. Tanto no perfil físico, quanto na questão psicológica”, elogia.

O sucesso em Corralco não tirou o foco de Guilherme Ribeiro. O atleta, que chega ao Brasil nesta terça-feira, iniciará imediatamente os treinos para as competições do Desafio Brasil x Itália, que será realizado de 17 a 20 de outubro, no Snowland, e em março de 2020, em Passo del Tonale, na Itália.

Ribeiro começou no mundo dos esportes radicais aos nove anos. Participou de várias corridas de BMX, nas quais acumulou muitos títulos. Morando há cinco anos na Serra gaúcha, passou por intenso treinamento no Snowland e se tornou instrutor de esportes de neve na Escola de Esqui e Snowboard. “Foi trabalhando no parque que ele descobriu o amor pelo Snowboard. Seu talento nos chamou a atenção e, com o objetivo de promover os esportes na neve, decidimos apoiá-lo”, conta o diretor executivo do parque, Paulo Mentone, que finaliza: “Essa é uma parceria que nos enche de orgulho e rende belos frutos, que é a valorização do esporte”.

Atrações

Inaugurado em outubro de 2013 na cidade de Gramado (RS), o Parque Snowland já se consolida como uma das principais atrações turísticas do Brasil. Com o objetivo principal de criar uma relação entre as pessoas e o ambiente nevado, em uma área de 16 mil m², sendo 8,1 mil m² dedicados a neve, o empreendimento recria um vilarejo alpino, proporcionando um clima europeu e reproduzindo uma paisagem fantástica. Pistas de patinação, de esqui e de snowboard, Escola de Esqui e de Snowboard, além de local para caminhadas na neve e exploração à montanha nevada são algumas das diversas atrações que o local oferece.

