Rio Grande do Sul Auditoria busca qualificar trabalho de fiscalização no SUS

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2019

Secretária Arita e diretor Bruno na abertura do evento Foto: Divulgação/SES Secretária Arita e diretor Bruno na abertura do evento - Foto: Divulgação / SES Foto: Divulgação/SES

A Auditoria do SUS (Sistema Único de Saúde) realizou nesta sexta-feira (06) um seminário com o objetivo de uniformizar, padronizar e qualificar os processos de trabalho de fiscalização da execução de ações, serviços e políticas de saúde. Foi o primeiro encontro da área desde que passou de coordenadoria para departamento no processo de reestruturação da SES (Secretaria da Saúde).

Na abertura, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, salientou as funções do departamento. “Fazer auditoria é apoiar, orientar e estar junto com a gestão, apontando caminhos para que efetivamente o recurso público seja traduzido em entregas ao cidadão”, afirmou.

Na oportunidade, o diretor do departamento, Bruno Naundorf, explicou que a Auditoria teve a sua reestruturação iniciada em fevereiro deste ano. A categoria segue o modelo adotado pelo Denasus (Departamento Nacional de Auditoria do SUS), vinculado ao Ministério da Saúde.

Além do monitoramento sobre os serviços e políticas públicas, Bruno disse que o departamento tem a competência de produzir informações estratégicas e avaliar a qualidade e efetividade dos serviços prestados à população.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário