Futebol Autor do hino do Grêmio, Lupicínio Rodrigues será homenageado com busto na Arena

Por Redação O Sul * | 27 de novembro de 2019

Proposta foi aprovada em sessão do Conselho Deliberativo do clube Foto: (Luciano Amoretti / Divulgação Grêmio) Foto: (Luciano Amoretti / Divulgação Grêmio)

Em sessão do Conselho Deliberativo do Grêmio, foi aprovada, na noite desta terça-feira, a proposta de homenagem a Lupicínio Rodrigues, autor do hino do clube. Em seu um tributo, será realizada a construção de um busto na Arena.

O pleito de representar o autor do hino do Grêmio surgiu em uma discussão de um grupo de trabalho formado pelo Departamento de Torcida do clube, para tratar de ações contra o preconceito racial, e foi subscrita pelo Conselho de Administração e alguns movimentos políticos do Clube. A proposta foi aprovada por unanimidade, com aplausos dos conselheiros.

Ainda durante a sessão, ocorreu a apresentação dos demonstrativos contábeis e financeiros do terceiro trimestre do clube. Durante os nove meses, houve registro de uma Receita Bruta de R$ 299,1 milhões, sendo deste montante R$ 67,9 milhões (29,4%) acima da previsão orçamentária. Com isto, obteve um EBTIDA (indicador financeiro que representa quanto a instituição gerou de recursos por meio de suas atividades operacionais, descontando impostos, amortização, depreciação e resultado financeiro) de R$ 74,1 milhões – correspondente a um incremento de R$ 10,7 milhões (16,9%) em relação ao orçamento. Assim, clube registrou um superávit de R$ 25,5 milhões acima do previsto no orçamento para o mesmo período, em um acumulado de R$ 21,5 milhões.

Na apresentação das contas, também foi demonstrado a redução no Endividamento Bancário – reduzido em 62,9% entre dezembro de 2018 e setembro de 2019. O Quadro Social do Tricolor apresentou incremento em relação a dezembro de 2018, assim como a loja GrêmioMania.

Na sequência da reunião, os conselheiros debateram o pedido do Conselho de Administração de suplementação do orçamento para o exercício 2019. O pedido contemplou uma Receita Bruta de R$ 379,1 milhões, Custo de Atividade de Desporto de R$ 300,2 milhões, EBITDA de R$ 78,8 milhões e superávit de R$ 3,8 milhões. O Conselho Fiscal e a Comissão de Orçamento aprovaram a solicitação, de forma unânime.

Depois de aprovado o pedido de suplementação do orçamento, foi discutido, votado e aprovado, com base nas apresentações do Conselho Fiscal e da Comissão de Finanças, o orçamento para o exercício de 2020. Dessa forma, para o próximo ano o Grêmio projeta uma Receita Bruta de R$ 341,9 milhões, um Custo de Atividade de Desporto de R$ 257,7 milhões, um EBITDA de R$ 84,2 milhões e um superávit de R$ 1,1 milhão.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

