Grêmio Auxiliar técnico do Fluminense cita pedido de permanência por Caio Henrique, alvo do Grêmio

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2019

Foto: (Mailson Santana/Fluminense)

Maurício Dulac, auxiliar técnico de Odair Hellmann, contratado como novo treinador do Fluminense para 2020, afirmou que há pedido de permanência por Caio Henrique, lateral-esquerdo que está no alvo do Grêmio, em entrevista à Rádio Grenal.

“O Caio Henrique é um dos jogadores que pedimos que fique. É um jogador chave, que pode atuar no meio-campo também. É um jogador muito interessante”, afirmou Dulac ao programa Manhã Grenal, neste domingo.

Caio Henrique tem o contrato de empréstimo se encerrando no dia 31 de dezembro. O Flu tem a preferência da opção de compra do atleta, que pertence ao Atlético de Madrid. Contudo, o tricolor não apresenta boas condições financeiras.

O Grêmio, por sua vez, já possui acerto encaminhado junto ao clube espanhol e aguarda o término de prazo do empréstimo para concluir o acerto.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de Grêmio

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário