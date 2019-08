Azeite de Oliva produzido em Viamão recebe prêmios Internacionais

A Fazenda de Turismo Quinta da Estância, que fica em Viamão, começou a produzir Azeite de Oliva Extravirgem há 9 anos. Este ano, a fazenda teve uma produção maior e decidiu lançar a própria marca, Estância das Oliveiras.

Com a utilização de equipamentos modernos, foram produzidas azeitonas de altíssima qualidade. Como resultado tiveram o lote 001, um produto único, Azeite de Oliva Extravirgem Premium que alcançou impressionantes 0,1% de acidez.

O fundador da Estância das Oliveiras, Lucídio Goelzer, resolveu inscrever sua produção de azeites no 1º Prêmio Internacional Brazil iOOC, no qual tinha uma mesa composta de jurados consagrados internacionalmente. Na competição, disputaram o título mais de 90 azeites de 8 países como, Portugal, Espanha, Itália, Argentina, Brasil, Chile, Líbano e Peru.

A produção de Goelzer ganhou duas premiações, Medalha de Ouro com o Azeite Estância das Oliveiras Premium e medalha de prata com Blend Exclusivo. “Nossa produção é o resultado de um trabalho feito com paixão, cuidado com os detalhes e uma equipe muito dedicada, o resultado foi um produto inigualável, traduzido com os sabores do Terroir dos campos da Estância Grande de Viamão. Um produto originalmente gaúcho e com qualidade internacional comprovada”, comenta Lucídio.

O fundador da marca ficou empolgado com o resultado e já está construindo um lugar próprio para fazer a extração do azeite na mesma área de produção das oliveiras. “Isso irá aumentar ainda mais a qualidade de nosso azeite e podemos alcançar ainda mais reconhecimentos no futuro”.

O primeiro lote possui edição limitada e está disponível para venda somente na loja da Fazenda da Estância. Portanto, em 2020, Goelzer já pretender ter feito parcerias com lojas especializadas em azeites de alta qualidade para comercializar o produto e expandir para o mercado nacional.

