Baleia de 11 metros é encontrada morta em Tramandaí

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2019

Animal atraiu veranistas na beira da praia de Tramandaí Foto: Divulgação/Prefeitura de Tramandaí Animal atraiu veranistas na beira da praia de Tramandaí neste domingo (29) — Foto: Divulgação/Prefeitura de Tramandaí Foto: Divulgação/Prefeitura de Tramandaí

Uma baleia foi encontrada morta no início da manhã deste domingo (29), na beira-mar de Oásis, na região Sul de Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho. O animal, que mede cerca de 11 metros e pesa aproximadamente 10 toneladas, deve ser removido e enterrado na segunda-feira (30). Foi o primeiro registro deste tipo do ano na cidade.

O local foi isolado e a prefeitura mobiliza uma equipe para retirar o animal, com caminhões e guindastes. O Ceclimar (Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos), que monitora o litoral, fará a análise da baleia.

O animal corre o risco de explodir. Isso porque o processo de decomposição gera gases no corpo da baleia, que incha e pode romper. Como o contato com o animal não é recomendado, os funcionários da prefeitura que trabalham na remoção precisam usar luvas. O animal é uma jubarte, macho e jovem, que não apresenta lesões que indiquem traumatismo.

