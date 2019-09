Um grupo de assaltantes fez um arrastão em um condomínio de luxo no bairro Chácara Inglesa, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O crime aconteceu nas primeiras horas desta quarta-feira (11). No condomínio mora o prefeito da cidade, Orlando Morando (PSDB). Cinco apartamentos foram invadidos. O apartamento de Morando não foi assaltado.

