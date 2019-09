Banrisul anuncia venda de ações com expectativa de arrecadar R$ 2,2 bilhões para o governo

O Banrisul anunciou nessa segunda-feira (9) a venda de parte das ações que estão em posse do governo do Estado. A expectativa é arrecadar R$ 2,2 bilhões com a venda, dinheiro que deverá ser usado para quitar e deixar em dia a folha de pagamento do funcionalismo estadual.

A possibilidade de venda surgiu no mês de junho, mas uma liminar da Justiça suspendeu a decisão. Há poucos dias, no entanto, a venda foi liberada novamente. Vale ressaltar que, embora parte do Banrisul seja vendida, o governo garante que o banco permanecerá estatal.

Em nota, a instituição comunicou os acionistas.

“BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral a realização de uma oferta pública de distribuição secundária de 96.323.426 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão do Banrisul e de titularidade do acionista controlador, o Estado do Rio Grande do Sul (“Ações” e “Acionista Vendedor”, respectivamente), nos termos da Instrução CVM 476 (“Oferta”).”

Deixe seu comentário: