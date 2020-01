Acontece Bar de Curitiba faz sucesso vendendo caipirinha com picolé

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

Para os dias de Verão, o Bar Quermesse apostou em uma deliciosa e refrescante caipirinha de morango com picolé de leite condensado, que caiu no gosto dos curitibanos Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Paixão nacional, a caipirinha é uma bebida que agrada à todos, pois possui várias versões. Limão, maracujá, kiwi, abacaxi e morango. Cachaça, vodka, saquê e até vinho. Açúcar ou adoçante? As opções são infinitas, pensando em inovar, o Bar Quermesse lançou a Caipilé, unindo a caipirinha e o picolé em uma mesma bebida super refrescante, ideal para os dias quentes de Verão.

A Caipilé (R$ 21,50) é preparada com caipirinha de morango, que pode ser feita com saquê ou vodka e finalizada com delicioso picolé de leite condensado. Além da Caipilé, um dos grandes sucessos do empreendimento, o Quermesse oferece várias outras opções de caipirinhas customizadas (R$ 17,50), sendo possível escolher entre 7 opções de frutas (uva, limão, kiwi, abacaxi, morango, tangerina ou maracujá) e entre seis bases de bebidas (rum, saquê, vinho, vodka, Ypioca e Steinhager). A casa conta, também, com dezenas de rótulos de cervejas nacionais e importadas e cachaças artesanais.

O Bar Quermesse fica na Rua Carlos Pioli, (nº 513), no bairro Bom Retiro. A casa funciona de terça a quinta, das 17h à 01h, nas sextas, das 17h às 02h, aos sábados, das 12h às 02h, e aos domingos, das 12h à 00h. Mais informações no site www.quermesse.com.br ou pelo telefone (41) 3026-6676.

