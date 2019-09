BarraShoppingSul conquista prêmio nacional com POA JAZZ Festival

O BarraShoppingSul recebeu OURO com a 4ª edição do POA JAZZ Festival no concurso da Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE) que avalia anualmente os melhores projetos desenvolvidos no segmento. O destaque foi conquistado na categoria Campanhas Institucionais do Prêmio ABRASCE 2019.

O POA Jazz Festival, que terá a sua 5ª edição de 8 a 10 de novembro, já conquistou o prêmio de Melhor Festival do País, além de ser uma das maiores contribuições do shopping para o cenário cultural do Rio Grande do Sul.

