Beira-Rio registra terceira quebra de recorde de público em queda para o Flamengo

O estádio Beira-Rio registrou, nesta quarta-feira (29), a terceira quebra de recorde de público em 2019. Na partida, que resultou a queda do Inter na Libertadores, para o Flamengo, 49.614 torcedores se fizeram presentes nas arquibancadas. O número superou a marca dos 48.530 registrados nas oitavas de final da competição continental.

Com o novo recorde, este foi o terceiro maior público do estádio colorado. O primeiro recorde do ano havia sido batido no empate do Inter com o River Plate. Os 47.012 presentes quebraram o maior público desde a reinauguração do estádio, em 2014.

Posteriormente, nas oitavas de final, contra o Nacional, o estádio colorado, novamente bateu recorde. 48.530 pessoas estiveram na vitória por 2 a 0 sobre os uruguaios.

Apesar da festa da torcida, o time acabou sendo eliminado da competição com o resultado de 1 a 1, contra o Flamengo.

