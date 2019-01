Bella Gula lança sobremesas de verão

O verão combina com sorvete, cobertura e bolo, né? Foi pensando nessa mistura deliciosa que a rede de franquias Bella Gula criou sobremesas que reúnem todas essas iguarias no mesmo copo: bolinhos quentes servidos com sorvetes e coberturas. São vários sabores combinando diversos ingredientes, texturas e temperaturas diferentes.

Garantimos que as cinco opções de sabores diferentes, que unem o quente e o frio, vão te conquistar na primeira colherada.

Confere as novidades que te esperam nas 30 lojas da Bella Gula espalhadas pelo Brasil:

Churros: bolo quente de churros, creme de leite condensado, doce de leite e calda de caramelo.

Nutella: saboroso bolo quente de baunilha, branquinho, leite em pó, nutella e calda de chocolate

Maçã: delicioso bolo quente de maçã e canela, creme de leite condensado e calda de caramelo.

Chocolate: bolo quente de chocolate, nosso delicioso brigadeiro, kitkat e calda de chocolate

Brownie de chocolate: bolo quente de chocolate com pedaços de chocolate, M&M’S e calda de chocolate.

A Bella Gula é a maior rede de tortaria e café da Região Sul do Brasil. A empresa, que atualmente conta com 30 lojas, foi fundada em 1993 pelo casal Bernardo e Daniela Thomaz, e começou o seu processo de expansão via franchising em 1999. O mix da Bella Gula contempla gastronomia, confeitaria e cafeteria com uma ampla variedade de produtos artesanais de altíssima qualidade.

