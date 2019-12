Acontece Bento Gonçalves apresenta queda nos índices de criminalidade em 2019

31 de dezembro de 2019

Foto: Franciele Gonçalves

Devido ao intenso trabalho de segurança em Bento Gonçalves, as estatísticas relativas a crimes de roubo, furto e arrombamentos apresentaram queda neste ano. Segundo dados da Secretaria de Segurança, de janeiro a dezembro deste ano, o Município registrou queda de 61,46% nos casos de roubo a estabelecimento comercial, 36,07% furto e roubo de veículos e 56,61% em arrombamentos, se comparado ao mesmo período de 2018.

Conforme o Secretário de Segurança, capitão Diego Caetano de Souza, os índices de homicídios encontram-se estáveis, sendo que setembro, outubro e novembro os dados foram menores do que em 2018. “Os índices de homicídio para a cidade de Bento Gonçalves encontram-se estáveis desde agosto. Em setembro tivemos a menor média dos últimos 11 anos se considerarmos o Painel de Resultados da Brigada Militar”, disse.

O planejamento de ações conjuntas entre as forças de segurança e informações do setor de inteligência auxiliam no planejamento das operações, sendo um dos fatores que contribuíram para queda dos índices.

A Polícia Civil montou uma força tarefa com reforço de efetivo de Caxias do Sul, Farroupilha e Garibaldi com a finalidade de investigar os homicídios. Além disso, a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Bento Gonçalves (DPPA) conta com reforço de policiais, também oriundos de outras cidades, reforçando o órgão na operação verão.

Também, desde o início de dezembro, o 3º BPAT realiza a Operação Papai Noel, que opera junto ao POE, ROCAM, Guarda Civil Municipal e Agentes Municipais de Trânsito. O emprego estratégico da Brigada Militar, em pontos e horários específicos, busca coibir crimes como furtos e roubos a pedestres e, também, a estabelecimentos comerciais. Além do efetivo, a cidade recebeu 14 policiais vindos de Porto Alegre.

A Serra passou a contar com o 4º BPChoque, o batalhão com 110 policiais militares, divididos em quatro pelotões, atende 66 municípios da região. A unidade tem no comando o Major Álvaro Martinelli.

Guarda Civil Municipal

Para garantir a segurança dos munícipes, a Guarda Civil Municipal (GCM) realiza diversas ações de patrulhamento preventivo nos bairros da Cidade. As operações, que visam estreitar a relação entre o órgão e a população, são constantes e itinerantes, de acordo com a necessidade de cada região. Desde o início dos trabalhos a Guarda realizou cerca de 1000 autuações.

Investimentos

Neste ano, através de emenda da bancada Gaúcha, o Município recebeu cinco viaturas para a Brigada Militar e três fuzis para a Polícia Civil. Além de 14 câmeras de videomonitoramento e coletes. Em Bento Gonçalves, por meio da Administração Municipal, foram instaladas 43 câmeras de videomonitoramento, dessas, oito estão com o sistema LPR, que realiza a identificação de veículos furtados e roubados.

Além disso, a Prefeitura instalou 240 quilômetros de fibra óptica, possibilitando o monitoramento das comunidades do interior. O Poder Público também é responsável pela manutenção de todas as câmeras de videomonitoramento.

O monitoramento é realizado no Centro Integrado de Operações, instalado na sede do 3º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (3º BPAT). A Prefeitura conta ainda com 49 servidores cedidos para as forças de segurança.

