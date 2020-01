Acontece Big e Nacional realizam saldão de início de ano com descontos de até 70%

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

Promoção será de 02 a 05 de janeiro, com ofertas agressivas nos departamentos de Eletro, Bazar e Têxtil Foto: Banco de Dados/O Sul Foto: Banco de Dados/O Sul

Entre os dias 02 e 05 de janeiro, as lojas do Big realizam o Saldão de janeiro, com ofertas em diversas categorias, com descontos de até 70% nos departamentos de Eletro, Bazar, Têxtil, Smartphones, TVs, itens de verão, pneus, entre outros.

Os consumidores também encontram itens para o período de volta às aulas com até 70% de desconto. Entre os destaques do Saldão estão os cadernos e mochilas, além de itens tradicionais como canetas, lápis, borracha, entre outros.

Outras vantagens também estarão disponíveis para os clientes que efetuarem o pagamento com os nossos cartões e com o Hipercard. Desta forma, será possível parcelar eletro em até 30 vezes sem juros, com a parcela mínima de R$ 20,00.

