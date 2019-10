Bixiga 70 e Trabalhos Espaciais Manuais se apresentam na Imperadores do Samba

Neste domingo (06), às 16h, a quadra da Imperadores do Samba (Av. Padre Cacique, 1567) vai ser o palco do encontro de duas grandes bandas – Bixiga 70, diretamente de São Paulo, e a TEM (Trabalhos Espaciais Manuais), que se juntam para um baile grande, poderoso e independente.

Os ingressos já estão disponíveis e o lote promocional e o 1º Lote já estão esgotados. Antecipados online estão à venda pelo site sympla, através do link: encurtador.com.br/qHLZ3 e físicos no Brechó Second Hand (R. Lima e Silva, 965) à R$ 50 e R$ 60 na hora (sujeito a disponibilidade).

Este será o segundo encontro destas duas referências da música instrumental atual. A primeira vez aconteceu há um ano, no palco do bar Opinião, em Porto Alegre. O Baile ainda vai contar com a discotecagem de B.art e Zilla Sonoro, trazendo o melhor da black music, do afrobeat e do funk.

A Trabalhos Espaciais Manuais é uma pequena orquestra de música popular que surgiu em Porto Alegre e está em atuação desde 2013. A banda desenvolveu sua sonoridade através do formato Baile-Show, onde estilos como o samba, o funk e o rock’n’roll sao misturados com pitadas de jazz em uma atmosfera dançante, permeada por temas marcantes e solos catárticos.

A Bixiga 70 é uma banda brasileira que mistura elementos da música africana, afrobeat, brasileira, latina e do jazz, apresentando um show de música dançante brasileira, como eles mesmo definem. No palco, eles apresentam seu quarto álbum, Quebra-Cabeça, somado a composições dos discos anteriores e deixando ainda espaço para improvisos. Formada em 2010, a big band já participou de grandes festivais nacionais e internacionais.

SERVIÇO

O que: Trabalhos Espaciais Manuais e Bixiga 70 se apresentam na quadra da Imperadores do Samba

Quando: Domingo (06), das 16h às 00h (shows às 18h e 20h)

Onde: Imperadores do Samba (Av. Padre Cacique, 1567)

