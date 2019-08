Bolsonaro reage a críticas de Luciano Huck e fala em expor quem comprou jatinho com dinheiro do BNDES

Sem citar o nome de Luciano Huck, o presidente Jair Bolsonaro enviou uma indireta ao empresário e apresentador em live realizada nas redes sociais na noite de quinta-feira (15). Bolsonaro reagiu a críticas recentes do apresentador da TV Globo, que já teve o nome cogitado para eleições presidenciais, e disse que revelará quem comprou jatinhos com recursos do BNDES “por ser amigo do rei”.

“Segunda-feira já tem a primeira parte da caixa-preta do BNDES. Pessoal que comprou jatinho, pessoal que comprou jatinho… só dois bilhões de reais. Todo o pessoal com jatinho, gente amiga do rei. Gente que está dizendo por aí, por exemplo, que estamos no último capítulo do fracasso do Brasil. ‘Eu sou opção para 2022’. Pode até ser, mas a gente vai mostrar o que você fez”, disse o presidente.

Bolsonaro citou as críticas feitas por Huck a seu mandato e fez referência a uma reportagem publicada pelo jornal Folha de S.Paulo em 2018, que mostrou que o apresentador usou, em 2013, um empréstimo de 17,7 milhões de reais do programa Finame do BNDES para comprar um jatinho particular da Embraer.

O presidente enfatizou que o empréstimo não pode ser considerado “ilegal”, mas que quer trazer o caso à tona para que gente “pobre e miserável” ou “bem de vida” saiba das condições da compra.

“Juros de 3%, está bom ou não? Isso é irresponsabilidade. Imagine você que usou o seu nome e sua fama no passado para comprar isso. Vão alegar que não é ilegal. Sim, não é ilegal. Teve contrato e assinou, pagando 3% ao ano. Mas a gente vai mostrar para você pobre e miserável, ou você até bem de vida, bom empresário, mas que não era amigo do rei ou da rainha na época, não tinha como comprar isso aí”, completou Bolsonaro.

Na última quarta-feira (14), em evento realizado em Vila Velha (ES), Luciano Huck disse que Bolsonaro não é o “primeiro capítulo da renovação, mas o último capítulo do que não deu certo [no Brasil]”. O apresentador afirmou ainda que quem diz que não há fome no País é porque “não está vendo”. Em junho, o presidente declarou a jornalistas estrangeiros que é uma “grande mentira” que existam pessoas passando fome no Brasil.

Huck chegou a ter o nome especulado para as eleições presidenciais de 2018, mas não chegou a apresentar candidatura. Na época, o apresentador disse, em entrevista, que seria uma “insanidade” se candidatar naquele momento.

Deixe seu comentário: