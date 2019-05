Bolsonaro vai assinar um pacto de entendimento e metas com os Poderes Legislativo e Judiciário para retomar o crescimento do País

Em encontro nesta terça-feira (28) no Palácio da Alvorada, em Brasília, os presidentes dos Três Poderes resolveram assinar um pacto a favor das reformas e para a retomada do crescimento do País. O pacto prevê a união de esforços em torno de uma agenda com cinco pontos: reforma da Previdência, reforma tributária, pacto federativo, segurança pública e desburocratização.

O texto, que será assinado no mês que vem, foi apresentado durante uma reunião entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, e do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli.