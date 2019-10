Bolsonaro viaja para Japão, China e países do Oriente Médio

O presidente Jair Bolsonaro embarca, na noite deste sábado (19), para uma viagem de dez dias com o objetivo de reforçar os laços comerciais do Brasil com parceiros do Oriente Médio e do Leste da Ásia. Ele terá compromissos no Japão, na China, nos Emirados Árabes Unidos, no Catar e na Arábia Saudita.

Segundo integrantes do governo, o presidente quer sinalizar para o mundo que o Brasil está comprometido com a abertura econômica, com o ambiente de negócios e com o programa de reformas.

Depois de escalas em Lisboa (Portugal) e Nursultan (Cazaquistão), Bolsonaro chega a Tóquio. A programação do presidente brasileiro inclui o evento de entronização do imperador Naruhito, na terça-feira (22).

Na quarta-feira (23), Bolsonaro participará de um banquete oferecido pelo primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe. No mesmo dia, haverá uma reunião com dirigentes das principais empresas do Japão. Na quinta-feira (24), a delegação brasileira segue para Pequim. Na China, Bolsonaro se encontrará com autoridades do país asiático.

No sábado (26), Bolsonaro segue para Abu Dhabi. Depois da visita aos Emirados Árabes Unidos, o presidente viaja para Doha, no Catar, e para Riad, na Arábia Saudita. O retorno a Brasília está previsto para o dia 31.