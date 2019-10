Bombeiros confirmam quarta morte após desabamento de prédio em Fortaleza

Os bombeiros confirmaram a quarta morte após o desabamento do Edifício Andrea, em Fortaleza (CE), ocorrido na terça-feira (15). O corpo foi retirado dos escombros na manhã desta quinta-feira (17). A vítima é um homem, que ainda não foi identificado.

Somente duas vítimas fatais já foram identificadas: Frederick Santana dos Santos, de 30 anos, e Izaura Marques Menezes, de 81 anos.

Bombeiros e socorristas prosseguem as buscas por sobreviventes nos escombros do Edifício Andrea, no bairro Dionísio Torres. Pelo menos sete pessoas ainda estão desaparecidas. Mais de 300 profissionais trabalham no local.